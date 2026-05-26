ВАКС закрыл дело в отношении нардепа Дубневича об убытках Укрзализныци на 93 млн гривен
Киев • УНН
ВАКС закрыл дело нардепа Дубневича и семи человек в связи с истечением сроков расследования. Речь шла о незаконном завладении 93 миллионами гривен Укрзализныци.
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении восьми человек, среди которых народный депутат Ярослав Дубневич, в связи с истечением сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении. Дело касалось незаконного завладения 93 млн грн ПАО "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты и закрыл уголовное производство на основании пункта 10 части 1 статьи 284 УПК Украины в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении (ст. 219 УПК Украины)
Отмечается, что обвиняемыми в данном уголовном производстве были восемь человек, среди которых – народный депутат Украины, экс-первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", председатель правления ПАО "Днепропетровский стрелочный завод" и другие.
Постановление может быть обжаловано в течение семи дней со дня его оглашения.
Дополнение
В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины по ходатайству прокурора Специализированной прокуратуры объявил Дубневича в международный розыск. Ему инкриминируют незаконное завладение 93 млн грн ПАО "Укрзализныци", а также организацию хищения природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 2,2 млрд.
Принимая решение, тогда суд исходил из неявки обвиняемого на заседание и наличия информации о его пребывании за границей. В качестве доказательства тогда была представлена информация якобы из системы официального канала Европола Secure Information Exchange Network (SIENA), хотя в Государственной пограничной службе пересечение государственной границы Дубневичем зафиксировано не было.
Он не находился в розыске Международной организации уголовной полиции, несмотря на объявление в международный розыск украинскими властями.
В 2025 году дело нардепа Ярослава Дубневича направили в суд. Его обвиняют в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд гривен и легализации незаконно полученной прибыли.