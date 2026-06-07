В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще трое ранены
Киев • УНН
Из-за авиаудара в Запорожской области погибли два человека и трое ранены. Атака БпЛА вызвала пожар на АЗС и травмирование работника станции.
В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще трое получили ранения. Также повреждены остановка общественного транспорта и частные дома. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
Запорожский район под авиаударом: погибли два человека, еще трое ранены. Повреждены остановка общественного транспорта и частные дома. Также вражеский БпЛА атаковал Запорожье: травмирован сотрудник АЗС. На станции вспыхнул пожар – горят емкости со сжиженным газом и помещения АЗС
В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
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Напомним
В результате атаки рф в Запорожье погиб 56-летний водитель микроавтобуса. Один из районов города остался без света из-за повторных попаданий.