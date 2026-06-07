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В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще трое ранены

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Из-за авиаудара в Запорожской области погибли два человека и трое ранены. Атака БпЛА вызвала пожар на АЗС и травмирование работника станции.

В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще трое ранены

В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще трое получили ранения. Также повреждены остановка общественного транспорта и частные дома. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Запорожский район под авиаударом: погибли два человека, еще трое ранены. Повреждены остановка общественного транспорта и частные дома. Также вражеский БпЛА атаковал Запорожье: травмирован сотрудник АЗС. На станции вспыхнул пожар – горят емкости со сжиженным газом и помещения АЗС 

– говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

россияне ударили КАБами по поселку в Запорожской области, есть погибшие07.06.26, 12:55 • 1214 просмотров

Напомним

В результате атаки рф в Запорожье погиб 56-летний водитель микроавтобуса. Один из районов города остался без света из-за повторных попаданий. 

Алла Киосак

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