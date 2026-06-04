В ЕС многочисленные правительства поддерживают ограничение статуса защиты для украинских мужчин, Австрия хочет "действовать быстро" - СМИ

Министры внутренних дел ЕС впервые обсуждают возможность ограничения автоматического статуса временной защиты для украинских мужчин. Австрия настаивает на том, чтобы больше не предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Как указано, министры обсуждают, как резко сократить количество украинских беженцев в ЕС в будущем. Как отмечается в публикации, в частности, речь идет о следующей идее: "Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которым запрещено выезжать из страны, больше не могут автоматически получать временную защиту в ЕС, начиная с марта следующего года. Однако это не будет касаться мужчин, которые уже проживают в Союзе".

Дебаты, как сообщается, все еще находятся на ранней стадии.

"Но предварительные обсуждения между странами ЕС уже показали, что многочисленные правительства выступают за то, чтобы больше не предоставлять допуск беженцам-мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет в соответствии с так называемой Директивой о временной защите", - говорится в публикации. При этом Австрия, как указано, хочет "действовать быстро".

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане-мужчины призывного возраста", - заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер изданию перед встречей в Люксембурге.

Такой шаг помог бы Австрии, но и Украине, сказал министр. Украине нужны собственные граждане-мужчины, чтобы защищать страну и поддерживать свою экономическую мощь. Министерство внутренних дел в Вене заявило, что сейчас крайне важно "действовать быстро", чтобы изменения можно было подготовить вовремя, а те, кого это касается, имели правовую определенность.

В Брюсселе страны ЕС уже рассматривают в рабочих группах, готовящихся к встречам министров внутренних дел, как можно внедрить новое положение как можно менее бюрократично. Одна из рассматриваемых идей заключается в том, чтобы украинского штампа о выезде было достаточно для определения того, выехал ли мужчина из Украины легально или нет, пишет издание.

В Брюсселе страны ЕС, как указано, уже рассматривают, как максимально эффективно внедрить новое положение. Согласно украинскому законодательству, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено снова выезжать из страны с августа 2025 года. Поэтому они не будут подпадать под действие планируемых новых правил. Однако мужчины в возрасте от 23 до 60 лет подлежат запрету на поездки – за некоторыми исключениями, такими как отцы-одиночки.

"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин