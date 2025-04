В Украине разрешили покупать акции Pfizer

Цитата

“НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на заседание 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращении на украинских регулируемом и нерегулируемом рынках таких компаний:



Nike, Inc.,



Merck & Co., Inc.,



Paypal Holdings, Inc.,



Nvidia Corporation,



Pepsico, Inc.,



Pfizer Inc.,



Qualcomm Incorporated,



The Procter & Gamble Company,



The Walt Disney Company,



Starbucks Corporation,



United Parcel Service,



Walmart Inc.



“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки”, — отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Дополнение

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation,Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.