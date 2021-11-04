В Украине разрешили покупать акции Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции 85 иностранных компаний, среди которых акции американской компании Pfizer. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НКЦБФР.
Цитата
“НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на заседание 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращении на украинских регулируемом и нерегулируемом рынках таких компаний:
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- Nike, Inc.,
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- Merck & Co., Inc.,
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- Paypal Holdings, Inc.,
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- Nvidia Corporation,
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- Pepsico, Inc.,
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- Pfizer Inc.,
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- Qualcomm Incorporated,
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- The Procter & Gamble Company,
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- The Walt Disney Company,
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- Starbucks Corporation,
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- United Parcel Service,
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- Walmart Inc.
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“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки”, — отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.
Дополнение
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation,Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.