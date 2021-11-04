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В Украине разрешили покупать акции Pfizer

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции 85 иностранных компаний, среди которых акции американской компании Pfizer. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НКЦБФР.

В Украине разрешили покупать акции Pfizer

Цитата

“НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на заседание 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращении на украинских регулируемом и нерегулируемом рынках таких компаний:

  • Nike, Inc.,
  • Merck & Co., Inc.,
  • Paypal Holdings, Inc.,
  • Nvidia Corporation,
  • Pepsico, Inc.,
  • Pfizer Inc.,
  • Qualcomm Incorporated,
  • The Procter & Gamble Company,
  • The Walt Disney Company,
  • Starbucks Corporation,
  • United Parcel Service,
  • Walmart Inc.

“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки”, — отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Дополнение

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation,Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.

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