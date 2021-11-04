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В Україні дозволили купувати акції Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції 85 іноземних компаній, серед яких акції американської компанії Pfizer. Про це УНН повідомляє з посиланням на НКЦПФР.

В Україні дозволили купувати акції Pfizer

Цитата

“НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла ряд рішень про допуск іноземних цінних паперів на український ринок капіталу. Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на засідання 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

  • Nike, Inc.,
  • Merck & Co., Inc.,
  • Paypal Holdings, Inc.,
  • Nvidia Corporation,
  • Pepsico, Inc.,
  • Pfizer Inc.,
  • Qualcomm Incorporated,
  • The Procter & Gamble Company,
  • The Walt Disney Company,
  • Starbucks Corporation,
  • United Parcel Service,
  • Walmart Inc.

“Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів. Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки”, — зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Доповнення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc.

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