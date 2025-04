В Україні дозволили купувати акції Pfizer

Цитата

“НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла ряд рішень про допуск іноземних цінних паперів на український ринок капіталу. Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на засідання 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:



Nike, Inc.,



Merck & Co., Inc.,



Paypal Holdings, Inc.,



Nvidia Corporation,



Pepsico, Inc.,



Pfizer Inc.,



Qualcomm Incorporated,



The Procter & Gamble Company,



The Walt Disney Company,



Starbucks Corporation,



United Parcel Service,



Walmart Inc.



“Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів. Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки”, — зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Доповнення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc.