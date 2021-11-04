В Україні дозволили купувати акції Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції 85 іноземних компаній, серед яких акції американської компанії Pfizer. Про це УНН повідомляє з посиланням на НКЦПФР.
Цитата
“НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла ряд рішень про допуск іноземних цінних паперів на український ринок капіталу. Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на засідання 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:
-
- Nike, Inc.,
-
- Merck & Co., Inc.,
-
- Paypal Holdings, Inc.,
-
- Nvidia Corporation,
-
- Pepsico, Inc.,
-
- Pfizer Inc.,
-
- Qualcomm Incorporated,
-
- The Procter & Gamble Company,
-
- The Walt Disney Company,
-
- Starbucks Corporation,
-
- United Parcel Service,
-
- Walmart Inc.
-
“Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів. Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки”, — зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
Доповнення
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc.