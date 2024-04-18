В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Ограничения в потреблении электроэнергии действуют только в Харьковской области, в Кривом Роге и для промышленности в Донецкой области. В энергосистеме есть дефицит, привлечена аварийная помощь из Европы. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут действовать ограничения. Из-за обстрелов есть дома без газа в Чернигове, Днепропетровской и Харьковской области, повреждены тепловые сети в Херсоне. Об этом в четверг сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня", - сообщили в Минэнерго.

"Дефицит электроэнергии имеется сегодня в энергосистеме в течение почти всех суток. Он вызван повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям", - сообщили в Укрэнерго, добавив, что утром и днем привлекается аварийная помощь из энергосистем европейских стран.

Вчера в вечерние пиковые часы, по данным министерства, также происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи, по сообщению, составил менее процента от суточного объема потребления электроэнергии.

"По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% от общего объема потребления", - отметили в министерстве.

"По состоянию на утро ограничения для потребителей (кроме Харьковской области и Кривого Рога) не предусматриваются", - указали в Минэнерго.

Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

Однако, учитывая повреждения из-за атак рф и похолодание, отметили в Минэнерго, "важным является разумное потребление электроэнергии". И призвали уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).

"С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать в Харьковской области", - отметили также в Укрэнерго.

Отключения из-за обстрелов, непогоды и по другим причинам

"В результате вражеской атаки в Чернигове вчера прекращалось газоснабжение почти 500 потребителям. В течение дня почти всем пользователям поставки газа были восстановлены. По состоянию на утро без голубого топлива остается около 100 абонентов", - сообщили в ведомстве.

"В результате ночных обстрелов зафиксировано повреждение тепловых сетей в Херсоне", - указали в Минэнерго.

Из-за боевых действий, как отметили в министерстве, поврежден распределительный надземный газопровод среднего давления в Днепропетровской области. Прекращено газоснабжение почти 300 абонентам. Также обстрелом поврежден газопровод среднего давления в Харьковской области. Аварийная ситуация локализована, есть отключенные потребители.

Как указали в Укрэнерго, из-за непогоды обесточены 5 населенных пунктов в Киевский и Сумской областях. По другим причинам на утро обесточены 402 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях. Из-за технологических нарушений: есть обесточивания в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 9600 МВт-ч. Экспорта не предвидится, указали в министерстве.

По данным Укрэнерго, импорт в течение суток запланирован из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.