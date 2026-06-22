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В Украине 22 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме юга - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

В понедельник, 22 июня, на большей части территории Украины переменная облачность. Днем, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В Украине 22 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме юга - Гидрометцентр

В понедельник, 22 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 26-31°; в восточных областях 23-28°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 22 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +25°...+27°.

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