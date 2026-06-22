В шести областях Украины частично отсутствует электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины часть потребителей осталась без электроснабжения, наиболее сложная ситуация наблюдается в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - говорится в сообщении.

Наиболее сложной на данный момент является ситуация в Донецкой и Херсонской областях, где из-за повреждения энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Сумской области во время ликвидации последствий вражеской дроновой атаки в результате повторного удара ранения получили двое энергетиков. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуется уточнять на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Активное потребление электроэнергии целесообразно перенести на дневные часы — с 10:00 до 16:00. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию.

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