В Сенате Испании провели конференцию о возвращении похищенных Россией украинских детей
Киев • УНН
В Сенате Испании обсудили возвращение похищенных Россией детей. В мероприятии приняли участие представители Украины и двое подростков, которые вернулись домой.
В Сенате Испании состоялась конференция, посвященная возвращению украинских детей, похищенных россией. Об этом сообщает пресс-служба испанского Сената, пишет УНН.
Детали
Мероприятие открыл председатель Сената Педро Роллан в Старом зале заседаний верхней палаты парламента.
В ходе конференции состоялся круглый стол с участием двух украинцев, которым удалось вернуться домой – Ивана Матковского и Ивана Саранчи. Также участие приняла советник и уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.
Участники обсудили вопросы возвращения депортированных детей и необходимость международной поддержки в этом процессе.
Конференцию закрыли посол Украины в Испании Юлия Соколовская и председатель Сената Педро Роллан.
