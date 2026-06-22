В рф вводят принудительный курс по БпЛА для студентов - ЦПД

Российское государство стремительно усиливает милитаризацию высшего образования, все глубже интегрируя учебные заведения в свою военную машину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что наряду с массовой вербовкой студентов в подразделения беспилотных войск, власть РФ переходит к прямому принуждению: с 1 сентября 2026 года во всех транспортных вузах РФ введут обязательный базовый курс по беспилотным системам.

Под действие этой программы подпадают 19 профильных университетов и 86 их филиалов по всей стране. Это означает, что как минимум 150 тысяч студентов вузов (а вместе с колледжами - более 250 тысяч молодых людей) отныне обязаны осваивать навыки, которые государство-агрессор стремится использовать затем в войне против Украины - констатируют в ЦПД.

Там указывают, что подобные шаги в очередной раз подтверждают, что нынешняя российская власть абсолютно не заинтересована в образовании или развитии людей.

"Государству не нужны квалифицированные специалисты, способные к критическому мышлению. Российская система образования сегодня функционирует исключительно как конвейер, превращающий студентов в послушный кадровый ресурс и "пушечное мясо" для войны", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В России власть сокращает доступ к высшему образованию и одновременно расширяет стимулы для вступления в армию, фактически подталкивая молодежь выбирать военную службу вместо учебы.

Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД