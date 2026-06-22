В России могут отменить штрафы для граждан, которые за свой счет ремонтируют дороги, не дождавшись коммунальных служб. Соответствующую законодательную инициативу прорабатывает Госдума РФ на фоне сокращения бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Госдума РФ прорабатывает законодательную норму, которая позволит не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт автодорог. На сегодняшний день, если граждане собственными силами и за негосударственные средства решают засыпать яму во дворе или отремонтировать участок дороги, не дождавшись коммунальщиков, их могут оштрафовать на 5–10 тыс. рублей по статье 12.33 "Кодекса об административных правонарушениях". Для юридических лиц наказание еще строже – штраф до 300 тыс. рублей - говорится в сообщении.

На фоне растущих расходов на войну против Украины правительство РФ сокращает финансирование дорожной деятельности, в частности строительства и ремонта федеральных трасс. По распоряжению премьера Михаила Мишустина, расходы на содержание федеральной сети дорог в этом году урежут на 11 млрд рублей, а в следующем – еще на 20 млрд. Общее финансирование дорожных работ на ближайшие шесть лет, в рамках которого планировали построить и реконструировать более 2 тыс. км трасс, уменьшится на 100 млрд рублей. То есть, ожидание ремонта может еще больше затянуться.

Показательным является и стремление российских чиновников манипулировать цифрами. По итогам прошлого года "автодоровцы" отчитались о росте объемов строительства и ремонта путей на 14%, что в общем измерении составляет 28 тыс. км. Однако новых федеральных дорог из этого объема было построено лишь 220 км. Для сравнения: Китай прокладывает новые дороги со скоростью 750 м в час, что равно около 26 тыс. км в год.

Таким образом, российские законотворцы открывают новую эпоху в отношениях между государством и гражданами. Россиянам просто с "барского плеча" позволяют самостоятельно выполнять функции государственных служб там, где у власти банально "не хватает" денег на заботу о людях. Следующей в очереди на подобное "самохозяйствование" может стать жилищно-коммунальная отрасль. По подсчетам экспертов, масштабное недофинансирование и дефицит средств на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в РФ уже достигает 4,5 трлн рублей - добавили в разведке.

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