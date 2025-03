В Перу археологи нашли мумию подростка. Находка относится к доинкским временам

Детали

Мумия, вероятно, была подростком и была найдена в подземной гробнице, завернутой в погребальный узел вместе с керамикой и веревкой, а также с кусочками кожи и волос.

Мумия подростка была найдена в «хорошем состоянии», сказала археолог Йомира Хуаман, ответственная за исследовательский проект Кахамаркилья.

Подросток жил между 1100 и 1200 лет назад и мог принадлежать к культурам Лимы или Ичмы. Мумия была обнаружена примерно в 200 метрах от того места, где была найдена первая мумия Кахамаркильи, пояснила Хуаман, имея в виду другую мумию, найденную поблизости в прошлом году.

На археологическом участке также были обнаружены останки восьми детей и 12 взрослых, которые, по-видимому, были принесены в жертву около 800-1200 лет назад.

В большом комплексе Кахамаркилии есть руины четырех пирамид и других сооружений, таких как стены, выложенные в виде лабиринта.

Комплекс является вторым по величине городом из сырцового кирпича в Перу после Чан-Чана.

Перу было домом для различных доиспанских культур, которые процветали за века до того, как империя инков пришла к власти, в основном вдоль центрального побережья страны и в Андах.

Peruvian archeologists unearthed a more than 1,000-year-old mummy on the outskirts of the modern capital Lima, in the latest discovery dating back to pre-Inca times https://t.co/NTB59clSLZ pic.twitter.com/GZslglvQn6

— Reuters (@Reuters) April 25, 2023