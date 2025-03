В Перу археологи знайшли мумію підлітка. Знахідка відноситься до доінкських часів

Деталі

Мумія, ймовірно, була підлітком і була знайдена в підземній гробниці, загорнутій у похоронний вузол разом із керамікою та мотузкою, а також зі шматочками шкіри та волосся.

Мумію підлітка було знайдено в «хорошому стані», сказала археолог Йоміра Хуаман, відповідальна за дослідницький проект Кахамаркілья.

Підліток жив між 1100 та 1200 років тому і міг належати до культур Ліми чи Ічми. Мумію було виявлено приблизно за 200 метрів від того місця, де було знайдено першу мумію Кахамаркільї, пояснила Хуаман, маючи на увазі іншу мумію, знайдену поблизу минулого року.

На археологічній ділянці також було виявлено останки восьми дітей та 12 дорослих, які, мабуть, були принесені в жертву близько 800-1200 років тому.

У великому комплексі Кахамаркільї є руїни чотирьох пірамід та інших споруд, таких як стіни, викладені у вигляді лабіринту.

Комплекс є другим за величиною містом із сирцевої цегли в Перу після Чан-Чану.

Перу був домом для різних доіспанських культур, які процвітали за століття до того, як імперія інків прийшла до влади, в основному вздовж центрального узбережжя країни та в Андах.

