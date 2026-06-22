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В Крыму прогремела серия взрывов, атакованы ТЭС и пограничная служба ФСБ - СМИ

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Во временно оккупированном Крыму вечером 21 июня прогремели взрывы, атакованы здание ФСБ в Армянске и Таврическая ТЭС. Жители нескольких городов сообщили о перебоях с электроснабжением.

В Крыму прогремела серия взрывов, атакованы ТЭС и пограничная служба ФСБ - СМИ

В временно оккупированном Крыму вечером 21 июня и в ночь на 22 июня прогремела серия взрывов, после чего жители нескольких городов полуострова сообщили о перебоях с электроснабжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Так, стало известно о прилете по зданию пограничной службы ФСБ РФ в Армянске и атаке дронов на Таврическую ТЭС. Кроме того, о громких звуках и работе средств противовоздушной обороны сообщали жители Феодосии, Севастополя и других городов.

Обстановка в Крыму ухудшается. Туристы наслаждаются отдыхом. Местные в раздумьях

- говорится в одном из постов.

Также указывается, что свет пропадал в Феодосии, Керчи, Севастополе и ряде других районов оккупированного Крыма.

Напомним

Накануне оккупационная власть Севастополя прекратила продажу топлива для населения и отменила массовые мероприятия. Также изменен график транспорта и возможны отключения света.

Как зимой в Украине - в Крыму ввели графики отключения света21.06.26, 16:10 • 2664 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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