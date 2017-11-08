В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы

"Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ - ред.) будет принято (Украиной - ред.) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное - это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России", - заявил Д.Песков.

Он добавил, что такое решение - "безусловно, суверенное дело Украины".

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто в таком случае мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, назвав это "гипотетическими рассуждениями".

Напомним, ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон “о реинтеграции Донбасса”.