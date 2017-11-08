В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111089 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108973 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102852 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы

В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы

Киев  •  УНН

 • 14283 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Кремле считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины, однако такое решение нанесет вред гражданам обеих стран. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ - ред.) будет принято (Украиной - ред.) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное - это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России", - заявил Д.Песков.

Он добавил, что такое решение - "безусловно, суверенное дело Украины".

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто в таком случае мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, назвав это "гипотетическими рассуждениями".

Напомним, ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон “о реинтеграции Донбасса”.

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