У Кремлі прокоментували можливий розрив дипвідносин Києва і Москви

"Якщо таке рішення (про розрив дипвідносин з РФ - ред.) буде прийнято (Україною - ред.) на цей раз, це додатково ускладнить ситуацію, а головне - це завдасть шкоди інтересам людей як в самій Україні, так і в Росії", - заявив Д.Пєсков.

Він додав, що таке рішення - "безумовно, суверенна справа України".

При цьому представник Кремля не став відповідати на питання про те, хто в такому разі міг би стати посередником між Москвою і Києвом, назвавши це "гіпотетичними міркуваннями".

Нагадаємо, раніше російське видання "Комерсант" повідомило, що Верховна рада України вже на наступному тижні може ухвалити рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією. Цей пункт буде додатково внесено в закон "Про реінтеграцію Донбасу".