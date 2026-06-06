В Киеве задержан водитель Mercedes за ДТП с четырьмя погибшими, он под конвоем - полиция
Киев • УНН
Полиция задержала водителя Mercedes за смертельный наезд на пешеходов в Киеве. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое находятся в больнице.
Водитель, совершивший вчера смертельное ДТП в Киеве, задержан в процессуальном порядке, он находится под конвоем, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.
Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
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Следователями главка полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, как указано, было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.
Контекст
5 июня на Чоколовском бульваре в Киеве 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.
Как сообщал УНН, за рулем автомобиля был 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.