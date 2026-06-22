В Киеве из-за аварии пропал свет в двух районах, восстановить должны до 16 часов - ДТЭК

Энергетики восстанавливают свет в Днепровском и Дарницком районах Киева после аварии, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Днепровский и Дарницкий районы Киева: энергетики восстанавливают свет после аварии. Электроснабжение должно вернуться в дома к 16:00 - сообщили в ДТЭК.

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