В Киеве из-за аварии пропал свет в двух районах, восстановить должны до 16 часов - ДТЭК
Киев • УНН
В Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики проводят восстановление электроснабжения после аварии. Свет должен вернуться в дома до 16:00.
Энергетики восстанавливают свет в Днепровском и Дарницком районах Киева после аварии, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.
Днепровский и Дарницкий районы Киева: энергетики восстанавливают свет после аварии. Электроснабжение должно вернуться в дома к 16:00
В шести областях Украины частично отсутствует электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго22.06.26, 10:20 • 2730 просмотров