В Киеве будут судить няню за пощечины 4-летней девочке в автобусе, сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, пишет УНН.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении няни за умышленные нанесения ударов по лицу ребенка, которые не повлекли телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Детали дела

В апреле 2024 года в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина в автобусе дает пощечины девочке. Это видео сразу увидела мать 4-летнего ребенка, которая узнала на нем свою дочь и няню. Женщина обратилась в полицию и сразу прекратила сотрудничество с няней, рассказали в прокуратуре.

"Правоохранителям няня объяснила, что пощечины ребенку давала, чтобы не позволить ему уснуть. Об этом она якобы договорилась с 4-летней девочкой, с которой в тот день ехала в церковь", - отмечается в сообщении.

За совершенное обвиняемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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