В Херсонской области оборудовали более 207 км антидроновой защиты на ключевых маршрутах
Киев • УНН
В Херсонской области на стратегически важных маршрутах оборудовали более 207 км антидроновой защиты. Работы продолжаются на других участках региона, в частности в прифронтовых общинах и областном центре.
В Херсонской области на стратегически важных маршрутах оборудовано более 207 км антидроновой защиты. Работы по усилению безопасности дорог продолжаются и на других участках региона, в частности в прифронтовых общинах и областном центре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, работы сосредоточили на самых сложных направлениях и наиболее уязвимых участках между общинами области, а также на маршрутах в самом Херсоне. На других отрезках защиту продолжают обустраивать.
Проекты финансируют за счет государственного и областного бюджетов.
Юлия Свириденко подчеркнула, что защищенные маршруты напрямую влияют на устойчивость прифронтовых территорий и Сил обороны. Это важно для снабжения подразделений, эвакуации раненых и передвижения гражданских в районах, где россияне системно атакуют людей FPV-дронами и другими БПЛА.
Особенно остро эта проблема стоит на Херсонщине. По словам Премьер-министра, российский террор против гражданских там принял форму "сафари", лишенного какой-либо морали.
Всего в прифронтовых областях с начала 2026 года обустроили более 887 км антидроновой защиты. Кроме того, в мае и июне в районах, приближенных к линии фронта, восстановили более 198 км автомобильных дорог.
"Каждый защищенный километр дороги — это сохраненные жизни, безопасное снабжение подразделений и эвакуация раненых", — отметила Юлия Свириденко.
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