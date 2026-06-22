В Херсонской области оборудовали более 207 км антидроновой защиты на ключевых маршрутах

В Херсонской области на стратегически важных маршрутах оборудовано более 207 км антидроновой защиты. Работы по усилению безопасности дорог продолжаются и на других участках региона, в частности в прифронтовых общинах и областном центре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, работы сосредоточили на самых сложных направлениях и наиболее уязвимых участках между общинами области, а также на маршрутах в самом Херсоне. На других отрезках защиту продолжают обустраивать.

Проекты финансируют за счет государственного и областного бюджетов.

Юлия Свириденко подчеркнула, что защищенные маршруты напрямую влияют на устойчивость прифронтовых территорий и Сил обороны. Это важно для снабжения подразделений, эвакуации раненых и передвижения гражданских в районах, где россияне системно атакуют людей FPV-дронами и другими БПЛА.

Особенно остро эта проблема стоит на Херсонщине. По словам Премьер-министра, российский террор против гражданских там принял форму "сафари", лишенного какой-либо морали.

Всего в прифронтовых областях с начала 2026 года обустроили более 887 км антидроновой защиты. Кроме того, в мае и июне в районах, приближенных к линии фронта, восстановили более 198 км автомобильных дорог.

"Каждый защищенный километр дороги — это сохраненные жизни, безопасное снабжение подразделений и эвакуация раненых", — отметила Юлия Свириденко.

В Волынской области на определенных участках дорог планируют установить антидроновые сетки