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В Херсоне из-за российских атак погибли два человека, еще девять пострадали

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Из-за ночной атаки дронов на Херсон погибли два человека и девять ранены. В многоэтажке возникли пожары, спасатели работали под обстрелами.

В Херсоне из-за российских атак погибли два человека, еще девять пострадали

В ночь на 4 июня российские войска в очередной раз атаковали Херсон, в результате чего погибли два человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, из-за попадания вражеских беспилотников в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме, а также возникли масштабные пожары.

В ГСЧС отметили, что спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях под постоянной угрозой повторных ударов со стороны российских войск.

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После одной из повторных атак чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их сотрудникам полиции для дальнейшей эвакуации в медицинские учреждения.

В ГСЧС подчеркнули, что информация о количестве пострадавших уточняется и может изменяться.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Херсон