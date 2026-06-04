В Херсоне из-за российских атак погибли два человека, еще девять пострадали
Киев • УНН
Из-за ночной атаки дронов на Херсон погибли два человека и девять ранены. В многоэтажке возникли пожары, спасатели работали под обстрелами.
В ночь на 4 июня российские войска в очередной раз атаковали Херсон, в результате чего погибли два человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, из-за попадания вражеских беспилотников в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме, а также возникли масштабные пожары.
В ГСЧС отметили, что спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях под постоянной угрозой повторных ударов со стороны российских войск.
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После одной из повторных атак чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их сотрудникам полиции для дальнейшей эвакуации в медицинские учреждения.
В ГСЧС подчеркнули, что информация о количестве пострадавших уточняется и может изменяться.
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