россия атаковала Чугуев: повреждена школа, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
В Чугуеве из-за обстрела рф пострадали два человека, в том числе 14-летний ребенок. Повреждены жилые дома и школа, на месте работают экстренные службы.
Армия рф атаковала Чугуев в Харьковской области, пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг нанес удар по г. Чугуев. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок
По его словам, повреждены двухэтажные многоквартирные дома и учебное заведение.
На месте "прилета" работают все экстренные службы.
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