В результате атаки РФ в Киевской области пострадал водитель бензовоза
Киев • УНН
В Бориспольском районе в результате атаки РФ пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с переломом голени в местную больницу.
В Бориспольском районе Киевской области в результате очередной российской атаки пострадал мужчина. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
По его словам, травмирован водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава.
К сожалению, есть пострадавший в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область. В Бориспольском районе травмирован мужчина - водитель бензовоза. Он госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава
Сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Калашник также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до объявления отбоя.
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