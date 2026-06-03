россияне атаковали Павлоград, вспыхнул пожар в многоэтажке
Киев • УНН
Войска рф атаковали Павлоград, спровоцировав пожар в пятиэтажке и нескольких автомобилях. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки загорелось пятиэтажное жилое здание и несколько автомобилей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
По словам главы области, вражеская атака привела к возгоранию пятиэтажного дома и нескольких автомобилей. Ганжа также опубликовал фотографию с места происшествия, на которой виден пожар в жилой многоэтажке.
Враг атаковал Павлоград. Загорелись пятиэтажка и несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется
В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и устанавливают масштабы разрушений.
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