В Катаре из-за взрыва на ключевом СПГ-комплексе 54 раненых и 18 пропавших без вести

54 человека получили ранения, а 18 пропали без вести в результате взрыва на ключевом комплексе по переработке сжиженного природного газа в Катаре в Рас-Лаффане в воскресенье, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инцидент во время запуска производства в промышленном городе Рас-Лаффан привел к взрыву и пожару на местном газоснабжающем предприятии Barzan в воскресенье вечером, говорится в заявлении QatarEnergy. Для локализации пожара, который сейчас взят под контроль, были развернуты группы экстренного реагирования.

Министерство внутренних дел Катара заявило, что 54 человека получили ранения, а спасательные группы разыскивают 18 пропавших без вести. Оно объясняет взрыв "технической аварией" и отмечает, что нет угрозы для общественной безопасности.

QatarEnergy не указала, нанес ли взрыв какой-либо ущерб заводу, который поставляет газ на внутренний рынок.

Ранее свидетель Reuters сообщил, что в столице Дохе, к югу от объекта Рас-Лаффан, был слышен громкий "грохот".

Газовый объект Barzan имеет мощность 39,6 млн кубических метров в сутки и поставляет трубопроводный газ местной промышленности и энергетическому сектору Катара.

Он также имеет мощности для производства этана, конденсата, сжиженного нефтяного газа и серы для внутреннего и экспортного рынков.

Объект расположен в промышленном городе Рас-Лаффан, главном месте QatarEnergy для производства и экспорта СПГ с общей производственной мощностью 77 миллионов метрических тонн в год, что реализуется с помощью 14 технологических линий.

Во время ударов, нанесенных в ходе американо-израильской войны с Ираном, были повреждены две линии по производству СПГ и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо, что привело к сокращению экспортных мощностей страны на 17%, а ремонт, как ожидается, продлится годы.

Иран атаковал промышленный район Катара, где расположен крупнейший завод по производству СПГ