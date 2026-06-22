В Катаре из-за взрыва на ключевом СПГ-комплексе 54 раненых и 18 пропавших без вести
Киев • УНН
Взрыв и пожар произошли на газоснабжающем предприятии Barzan в Рас-Лаффане. Власти квалифицируют инцидент как техническую аварию, угрозы для общественности нет.
54 человека получили ранения, а 18 пропали без вести в результате взрыва на ключевом комплексе по переработке сжиженного природного газа в Катаре в Рас-Лаффане в воскресенье, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инцидент во время запуска производства в промышленном городе Рас-Лаффан привел к взрыву и пожару на местном газоснабжающем предприятии Barzan в воскресенье вечером, говорится в заявлении QatarEnergy. Для локализации пожара, который сейчас взят под контроль, были развернуты группы экстренного реагирования.
Министерство внутренних дел Катара заявило, что 54 человека получили ранения, а спасательные группы разыскивают 18 пропавших без вести. Оно объясняет взрыв "технической аварией" и отмечает, что нет угрозы для общественной безопасности.
QatarEnergy не указала, нанес ли взрыв какой-либо ущерб заводу, который поставляет газ на внутренний рынок.
Ранее свидетель Reuters сообщил, что в столице Дохе, к югу от объекта Рас-Лаффан, был слышен громкий "грохот".
Газовый объект Barzan имеет мощность 39,6 млн кубических метров в сутки и поставляет трубопроводный газ местной промышленности и энергетическому сектору Катара.
Он также имеет мощности для производства этана, конденсата, сжиженного нефтяного газа и серы для внутреннего и экспортного рынков.
Объект расположен в промышленном городе Рас-Лаффан, главном месте QatarEnergy для производства и экспорта СПГ с общей производственной мощностью 77 миллионов метрических тонн в год, что реализуется с помощью 14 технологических линий.
Во время ударов, нанесенных в ходе американо-израильской войны с Ираном, были повреждены две линии по производству СПГ и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо, что привело к сокращению экспортных мощностей страны на 17%, а ремонт, как ожидается, продлится годы.
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