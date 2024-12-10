В Грузии произошли "тихие" задержания активистов
Киев • УНН
В Тбилиси и Кутаиси были задержаны семь активистов после мирной акции протеста на проспекте Руставели. Среди задержанных - известный педиатр и стипендиат президента, также поступают сообщения об анонимных угрозах протестующим.
Акция протеста в Тбилиси прошлой ночью на проспекте Руставели завершилась мирно около двух часов ночи, разгона и столкновений с полицией не было. Но в это же время продолжались "тихие задержания" активистов в Тбилиси и Кутаиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWSGEORGIA.
По данным правозащитников, как минимум пять человек были задержаны в Тбилиси и двое в Кутаиси до утра.
Среди задержанных - известный в Тбилиси детский врач-педиатр Константине Чахунашвили. Его машину обнаружили пустой в Сабуртало, после чего семья начала поиски и обнаружила детского врача в изоляторе. Ему инкриминируется неповиновение полиции.
В Ваке был задержан стипендиат президента Торнике Мсхиладзе - через некоторое время его отпустили, вероятно, из-за состояния здоровья. У Мсхиладзе инвалидность по слуху и диагностирован рак.
Еще несколько человек, шедших с акции, были задержаны в районе Стамба в Тбилиси.
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Из семи задержанных шестеро по административным статьям, один человек - по УК, уточняют правозащитные организации.
Также, как сообщается, в течение ночи продолжались анонимные телефонные звонки с угрозами людям, поддерживающим протесты, и членам их семей. Актриса Нанка Калатозишвили возмущенно написала, что анонимный звонивший угрожал ее 11-летнему ребенку.
Дополнение
Посольство Украины находится на связи с компетентными органами Грузии по делу о задержании среди участников протеста предполагаемого гражданина Украины, однако факт его гражданства пока не подтвержден.