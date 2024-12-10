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В Грузии произошли "тихие" задержания активистов

В Грузии произошли "тихие" задержания активистов

Киев  •  УНН

 • 5042 просмотра

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В Тбилиси и Кутаиси были задержаны семь активистов после мирной акции протеста на проспекте Руставели. Среди задержанных - известный педиатр и стипендиат президента, также поступают сообщения об анонимных угрозах протестующим.

Акция протеста в Тбилиси прошлой ночью на проспекте Руставели завершилась мирно около двух часов ночи, разгона и столкновений с полицией не было. Но в это же время продолжались "тихие задержания" активистов в Тбилиси и Кутаиси.  Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWSGEORGIA.  

По данным правозащитников, как минимум пять человек были задержаны в Тбилиси и двое в Кутаиси до утра. 

Среди задержанных - известный в Тбилиси детский врач-педиатр Константине Чахунашвили. Его машину обнаружили пустой в Сабуртало, после чего семья начала поиски и обнаружила детского врача в изоляторе. Ему инкриминируется неповиновение полиции. 

В Ваке был задержан стипендиат президента Торнике Мсхиладзе - через некоторое время его отпустили, вероятно, из-за состояния здоровья. У Мсхиладзе инвалидность по слуху и диагностирован рак. 

Еще несколько человек, шедших с акции, были задержаны в районе Стамба в Тбилиси.

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Из семи задержанных шестеро по административным статьям, один человек - по УК, уточняют правозащитные организации. 

Также, как сообщается, в течение ночи продолжались анонимные телефонные звонки с угрозами людям, поддерживающим протесты, и членам их семей. Актриса Нанка Калатозишвили возмущенно написала, что анонимный звонивший угрожал ее 11-летнему ребенку. 

Дополнение 

Посольство Украины находится на связи с компетентными органами Грузии по делу о задержании среди участников протеста предполагаемого гражданина Украины, однако факт его гражданства пока не подтвержден.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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