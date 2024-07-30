Во время разминирования в Донецкой области сдетонировал снаряд, повредив машину механизированного разминирования GCS-200, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС во вторник, пишет УНН.

Детали

"В Донецкой области во время разминирования территории пиротехниками ГСЧС в результате детонации снаряда (предварительно АС-152 мм) повреждена машина механизированного разминирования "GCS-200". К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Отмечается, что пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно продолжают очищать Украину от взрывоопасных предметов. И что с начала войны в целом обследована территория площадью более 141 га и обезврежено более 514 тыс. ВОП.

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