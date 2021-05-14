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Правительство Литвы поделится вакцинами с Украиной: нам направят 100 тыс. доз

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Правительство Литвы одобрило передачу странам Восточного партнерства 200 тысяч вакцин от коронавируса. Украина получит половину от этого количества, сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает УНН.

Правительство Литвы поделится вакцинами с Украиной: нам направят 100 тыс. доз

Цитата

“Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины — 100 тысяч вакцин, Грузии — 15 тысяч и Молдовы — 11 тысяч. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся к солидарности со многими другими”, — написал министр.

Детали

На сегодня в Литве одобрены вакцины против COVID-19 от производителей: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

По данным Минздрава страны, на сегодня в Литве с населением в менее 3 млн граждан вакцинировано более 844 тысяч людей.

As good as our word:  govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with  - 100k vaccines,  - 15k and Moldova - 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021

Ранее

В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Литва поделится вакцинами от коронавирусной болезни COVID-19 с Украиной, когда у нее будет избыток.

Как сообщал УНН, еще в начале января тринадцать членов ЕС призвали Еврокомиссию обеспечить помощь странам “Восточного партнерства” — Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджану и Беларуси в получении вакцины от COVID-19.

По словам Ландсбергиса, из-за существенных сокращение объемов поставок вакцины в европейские страны Еврокомиссия не смогла начать такую отдельную программу, по которой можно было бы закупить и доставить вакцину странам-партнерам на востоке.

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