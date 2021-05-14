Правительство Литвы поделится вакцинами с Украиной: нам направят 100 тыс. доз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Правительство Литвы одобрило передачу странам Восточного партнерства 200 тысяч вакцин от коронавируса. Украина получит половину от этого количества, сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает УНН.
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“Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины — 100 тысяч вакцин, Грузии — 15 тысяч и Молдовы — 11 тысяч. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся к солидарности со многими другими”, — написал министр.
Детали
На сегодня в Литве одобрены вакцины против COVID-19 от производителей: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
По данным Минздрава страны, на сегодня в Литве с населением в менее 3 млн граждан вакцинировано более 844 тысяч людей.
As good as our word: govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with - 100k vaccines, - 15k and Moldova - 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021
Ранее
В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Литва поделится вакцинами от коронавирусной болезни COVID-19 с Украиной, когда у нее будет избыток.
Как сообщал УНН, еще в начале января тринадцать членов ЕС призвали Еврокомиссию обеспечить помощь странам “Восточного партнерства” — Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджану и Беларуси в получении вакцины от COVID-19.
По словам Ландсбергиса, из-за существенных сокращение объемов поставок вакцины в европейские страны Еврокомиссия не смогла начать такую отдельную программу, по которой можно было бы закупить и доставить вакцину странам-партнерам на востоке.