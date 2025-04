Уряд Литви поділиться вакцинами з Україною: нам спрямують 100 тис. доз

Цитата

“Уряд Литви тільки що підтвердив 200 000 вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України — 100 тисяч вакцин, Грузії — 15 тисяч і Молдови — 11 тисяч. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються до солідарності з багатьма іншими”, — написав міністр.

Деталі

На сьогодні в Литві схвалено вакцини проти COVID-19 від виробників: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca і Pfizer/BioNTech.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, на сьогодні в Литві з населенням в менш 3 млн громадян вакциновано більше 844 тисяч людей.

As good as our word: govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with — 100k vaccines, — 15k and Moldova — 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021

Раніше

У лютому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Литва поділиться вакцинами від коронавірусної хвороби COVID-19 з Україною, коли у неї буде надлишок.

Як повідомляв УНН, ще на початку січня тринадцять членів ЄС закликали Єврокомісію забезпечити допомогу країнам “Східного партнерства” — Україні, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Білорусі в отриманні вакцини від COVID-19.



За словами Ландсбергіса, через істотні скорочення обсягів поставок вакцини в європейські країни Єврокомісія не змогла почати таку окрему програму, по якій можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на сході.