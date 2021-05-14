Уряд Литви поділиться вакцинами з Україною: нам спрямують 100 тис. доз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Уряд Литви схвалив передачу країнам Східного партнерства 200 тисяч вакцин від коронавірусу. Україна отримає половину від цієї кількості, повідомив глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс, передає УНН.
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“Уряд Литви тільки що підтвердив 200 000 вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України — 100 тисяч вакцин, Грузії — 15 тисяч і Молдови — 11 тисяч. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються до солідарності з багатьма іншими”, — написав міністр.
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На сьогодні в Литві схвалено вакцини проти COVID-19 від виробників: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca і Pfizer/BioNTech.
За даними Міністерства охорони здоров’я країни, на сьогодні в Литві з населенням в менш 3 млн громадян вакциновано більше 844 тисяч людей.
As good as our word: govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with — 100k vaccines, — 15k and Moldova — 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021
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У лютому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Литва поділиться вакцинами від коронавірусної хвороби COVID-19 з Україною, коли у неї буде надлишок.
Як повідомляв УНН, ще на початку січня тринадцять членів ЄС закликали Єврокомісію забезпечити допомогу країнам “Східного партнерства” — Україні, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Білорусі в отриманні вакцини від COVID-19.
За словами Ландсбергіса, через істотні скорочення обсягів поставок вакцини в європейські країни Єврокомісія не змогла почати таку окрему програму, по якій можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на сході.