Унаи Мельгоса покинул пост тренера молодёжной сборной Украины U-21

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Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 завершил свое сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола - говорится в сообщении.

В УАФ поблагодарили Мельгосу за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Мельгоса начал свою работу в июле 2023 года. Под руководством испанского тренера сборная Украины U-21 вышла на молодежный чемпионат Европы 2025 года.

Напомним

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера уже работал в сборной помощником главного тренера Андрея Шевченко, который в настоящее время занимает должность руководителя УАФ.