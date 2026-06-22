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Унаи Мельгоса покинул пост тренера молодёжной сборной Украины U-21

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Унаи Мельгоса покинул пост главного тренера молодёжной сборной Украины U-21. Под его руководством команда вышла на молодёжный чемпионат Европы 2025 года.

Унаи Мельгоса покинул пост тренера молодёжной сборной Украины U-21
Фото: t.me/uafukraine

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 завершил свое сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола

- говорится в сообщении.

В УАФ поблагодарили Мельгосу за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Мельгоса начал свою работу в июле 2023 года. Под руководством испанского тренера сборная Украины U-21 вышла на молодежный чемпионат Европы 2025 года.

Напомним

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера уже работал в сборной помощником главного тренера Андрея Шевченко, который в настоящее время занимает должность руководителя УАФ.

Павел Башинский

ОбществоСпорт