Умер экс-нардеп Александр Рябека
Киев • УНН
Вчера, 21 июня, умер народный депутат Украины V и VI созывов Александр Рябека. Он был ученым, правозащитником и участником ликвидации аварии на ЧАЭС.
Скончался экс-нардеп и правозащитник Александр Рябека, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады в Telegram, пишет УНН.
С прискорбием сообщаем, что вчера, 21 июня, скончался народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека
В парламенте он, как указано, работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Александра Рябеку. Светлая память", - говорится в обращении.