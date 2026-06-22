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Умер экс-нардеп Александр Рябека

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Вчера, 21 июня, умер народный депутат Украины V и VI созывов Александр Рябека. Он был ученым, правозащитником и участником ликвидации аварии на ЧАЭС.

Умер экс-нардеп Александр Рябека

Скончался экс-нардеп и правозащитник Александр Рябека, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады в Telegram, пишет УНН.

С прискорбием сообщаем, что вчера, 21 июня, скончался народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека

- сообщили в ВР.

В парламенте он, как указано, работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Александра Рябеку. Светлая память", - говорится в обращении.

Умер нардеп Степан Кубив18.05.26, 10:25 • 4262 просмотра

Юлия Шрамко

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