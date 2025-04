Украинцы в Германии вышли на митинг за предоставление Украине танков Leopard

Детали

Около 300 украинцев организовали митинг у стен ведомства канцлера Германии Олафа Шольца. Они скандировали "Позор" и "Олаф Шольц, предоставь оружие для Украины". Отмечается, что эти лозунги неоднократно звучали на демонстрациях украинской общины в Берлине в течение последнего года.

"Но сегодня они звучат иначе. В голосах, которые будто заполнили своими криками всю площадь от Канцелярии до Дома Пауля Лёбе, вы можете услышать больше эмоций, больше разочарования, больше гнева - и, бесспорно, больше отчаяния", - пишет журналист.

Организаторами митинга стало Объединение молодых украинцев в Берлине. Демонстранты несли украинские флаги, самодельные плакаты, некоторые из них надели украшения с леопардовым принтом. На одном из плакатов на украинском языке было написано: "Если бы Германия отправила "Леопарды" раньше, трагедии в Днепре не случилось бы".

Immer wieder hieß es heute, Scholz stehe zunehmend unter Druck. Hier kann man es wirklich spüren @VitscheBerlin pic.twitter.com/zNX3msAkhp

— Elizabeth Rushton (@emrshtn) January 20, 2023

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0

— NOËL (@NOELreports) January 20, 2023

Добавим

В пятницу, 20 января, состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Рамштайн" укрепил устойчивость Украины, но "за танки придется побороться".

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно отправки танков Leopard 2 в Украину.