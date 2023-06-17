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Украина вместе с Чехией и Словакией подписала декларацию о приобретении и обслуживании БМП

Киев • УНН

 • 1355428 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией, которая предусматривает приобретение и обслуживание БПМ. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

Украина вместе с Чехией и Словакией подписала декларацию о приобретении и обслуживании БМП

Цитата 

“Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой  подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания UDCG.

Подробности будут позже. Однако это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами”, - говорится в сообщении 

Дополнение 

Резников уточнил, что эта декларация была заключена на полях встречи Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.
Details will… pic.twitter.com/W0NNf9TwZq

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 16, 2023

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников вручил орден княгини Ольги II степени министру обороны Чехии Яне Черноховой за поддержку и укрепление возможностей ВСУ.

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