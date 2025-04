Украина вместе с Чехией и Словакией подписала декларацию о приобретении и обслуживании БМП

Цитата

“Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания UDCG.

Подробности будут позже. Однако это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами”, - говорится в сообщении

Резников уточнил, что эта декларация была заключена на полях встречи Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.

Министр обороны Украины Алексей Резников вручил орден княгини Ольги II степени министру обороны Чехии Яне Черноховой за поддержку и укрепление возможностей ВСУ.