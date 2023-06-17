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Україна разом з Чехією та Словаччиною підписала декларацію про придбання й обслуговування БМП

Київ • УНН

 • 1355428 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна підписала декларацію з Чехією та Словаччиною, яка передбачає придбання й обслуговування БПМ. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter, пише УНН.

Україна разом з Чехією та Словаччиною підписала декларацію про придбання й обслуговування БМП

Цитата 

“Зі словацьким колегою Мартіном Шкленаром і міністеркою оборони Чеської Республіки Яною Черноховою  підписали декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП з Чехією та Словаччиною на полях засідання UDCG.

Подробиці будуть пізніше. Проте це важливий крок у співпраці між нашими країнами”, - йдеться у повідомлення 

Доповнення 

Резніков уточнив, що ця декларація була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.
Details will… pic.twitter.com/W0NNf9TwZq

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 16, 2023

Нагадаємо 

Міністр оборони України Олексій Резніков вручив орден княгині Ольги ІІ ступеня міністерці оборони Чехії Яні Черноховій за підтримку та зміцнення спроможностей ЗСУ.

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