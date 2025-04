Україна разом з Чехією та Словаччиною підписала декларацію про придбання й обслуговування БМП

Цитата

“Зі словацьким колегою Мартіном Шкленаром і міністеркою оборони Чеської Республіки Яною Черноховою підписали декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП з Чехією та Словаччиною на полях засідання UDCG.

Подробиці будуть пізніше. Проте це важливий крок у співпраці між нашими країнами”, - йдеться у повідомлення

Резніков уточнив, що ця декларація була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.

Міністр оборони України Олексій Резніков вручив орден княгині Ольги ІІ ступеня міністерці оборони Чехії Яні Черноховій за підтримку та зміцнення спроможностей ЗСУ.