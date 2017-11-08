Украина присоединилась к Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед

Как отмечается в пояснительной записке присоединения Украины к Конвенции, будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличения отечественного экспорта и позволит использовать производственный потенциал Украины путем расширения присутствия отечественных товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова, Македония.

Напомним, 20 сентября правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к региональной конвенции о пан-Евро-Средиземноморские преференциальные правила происхождения.

Как сообщал УНН, 16 мая 2017 года, Совместный комитет Региональной конвенции о Пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (Конвенция Пан-Евро-Мед) на шестом заседании принял решение официально пригласить Украину присоединиться к Конвенции Пан-Евро-Мед.