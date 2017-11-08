Украина присоединилась к Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 535 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63026 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108302 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110806 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106068 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102808 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украина присоединилась к Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед

Украина присоединилась к Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона "О присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения". По соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке присоединения Украины к Конвенции, будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличения отечественного экспорта и позволит использовать производственный потенциал Украины путем расширения присутствия отечественных товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова, Македония.

Напомним, 20 сентября правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к региональной конвенции о пан-Евро-Средиземноморские преференциальные правила происхождения.

Как сообщал УНН, 16 мая 2017 года, Совместный комитет Региональной конвенции о Пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (Конвенция Пан-Евро-Мед) на шестом заседании принял решение официально пригласить Украину присоединиться к Конвенции Пан-Евро-Мед.

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