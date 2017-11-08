Україна приєдналася до Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед

Як зазначається у пояснювальній записці приєднання України до Конвенції, що сприятиме створенню умов для спрощення торгівлі і збільшення вітчизняного експорту та дозволить використовувати виробничий потенціал України шляхом розширення присутності вітчизняних товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про зони вільної торгівлі, а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Молдова, Македонія.

Нагадаємо, 20 вересня уряд схвалив законопроект про приєднання України до регіональної конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження.

Як повідомляв УНН, 16 травня 2017 року, Спільний комітет Регіональної конвенції про Пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Конвенція Пан-Євро-Мед) на шостому засіданні ухвалив рішення офіційно запросити Україну приєднатися до Конвенції Пан-Євро-Мед.