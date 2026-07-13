Украинский боксер Хижняк проведет бой против Патрача в андеркарде поединка Джошуа - Прэнга
Киев • УНН
Олимпийский чемпион Александр Хижняк проведет бой против 20-летнего француза Ленни Патрача 25 июля в Саудовской Аравии. Поединок состоится в андеркарде главного боя Энтони Джошуа с Кристианом Прэнгой.
Олимпийский чемпион Александр Хижняк проведет бой против француза Ленни Патрача в андеркарде поединка Энтони Джошуа с Кристианом Пренгой, который состоится 25 июля. Об этом сообщает Ring Magazine, передает УНН.
Детали
Александр Хижняк проведет бой против 20-летнего французского полутяжеловеса Ленни Патрача в андеркарде поединка Энтони Джошуа с Кристианом Пренгой.
Отметим, вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом, состоится 25 июля в Саудовской Аравии.
Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние в супертяжелом весе между бывшим двукратным чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанским супертяжем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).
Патрач отреагировал на предстоящий поединок с олимпийским чемпионом Александром Хижняком.
"На нас вышел менеджер Алекс Кузнецов в начале июня, и мы сразу согласились, ведь я знал Александра Хижняка благодаря его выдающейся любительской карьере. Для меня большая честь иметь возможность встретиться на ринге с таким боксером. Его переход из любительского бокса в профессиональный, на мой взгляд, происходит вполне естественно, ведь у него агрессивный стиль бокса, который поможет ему в профессионалах. Для меня этот бой — осуществление мечты. Возможность выступить на таком большом вечере бокса против такого соперника, как Хижняк. Я с нетерпением жду этого поединка.
Боксировать на вечере бокса, где выступает Энтони Джошуа, — это прекрасная возможность заявить о себе и привлечь к себе внимание", - сказал Патрач в комментарии LuckyPunch.
Стоит также отметить, что Хижняк в 2026 году дебютировал в профессиональном боксе. В рамках вечера бокса Rising Stars от компании Usyk 17 Promotions боксер нокаутировал колумбийца Вильяма Барона в первом раунде.
Напомним
Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта.