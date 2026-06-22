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Украинские шпажистки завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Киев • УНН

 • 3848 просмотра

Сборная Украины по фехтованию выиграла бронзу на Евро-2026. В матче за третье место шпажистки победили Италию со счетом 29:28.

Украинские шпажистки завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Сборная Украины по фехтованию завершила чемпионат Европы во французском Антони завоеванием бронзовой медали: команда шпажисток в составе Елены Кривицкой, Инны Бровко, Анны Максименко и Яны Шемякиной победила Италию в матче за третье место. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

В заключительный день соревнований континентального первенства на третью ступень пьедестала поднялась наша команда шпажисток в составе: Елена Кривицкая, Инна Бровко, Анна Максименко и Яна Шемякина

- говорится в сообщении.

В чрезвычайно напряженном поединке за бронзу украинки победили олимпийских чемпионок, команду Италии – 29:28.

Итого на Евро-2026 украинские фехтовальщики завоевали 5 медалей (1, 4).

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Ольга Розгон

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