Украинские шпажистки завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию
Киев • УНН
Сборная Украины по фехтованию выиграла бронзу на Евро-2026. В матче за третье место шпажистки победили Италию со счетом 29:28.
Сборная Украины по фехтованию завершила чемпионат Европы во французском Антони завоеванием бронзовой медали: команда шпажисток в составе Елены Кривицкой, Инны Бровко, Анны Максименко и Яны Шемякиной победила Италию в матче за третье место. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
В заключительный день соревнований континентального первенства на третью ступень пьедестала поднялась наша команда шпажисток в составе: Елена Кривицкая, Инна Бровко, Анна Максименко и Яна Шемякина
В чрезвычайно напряженном поединке за бронзу украинки победили олимпийских чемпионок, команду Италии – 29:28.
Итого на Евро-2026 украинские фехтовальщики завоевали 5 медалей (1, 4).
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