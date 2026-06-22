Украинская прыгунья Магучих взяла второе подряд золото в летнем сезоне

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на турнире золотой серии мирового континентального тура в Хенгело (Нидерланды), сообщили в понедельник в Минмолодежспорта, пишет УНН.

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Золото в прыжках в высоту наша легкоатлетка завоевала с результатом 1,94 м. Эта высота покорилась ей со второй попытки.

Украинская олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка выиграла уже вторые подряд соревнования в летнем сезоне после этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.

Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона

Следующим стартом Ярославы будет "золотой" этап континентального тура, который состоится 24 июня в Загребе.