Украинская прыгунья Магучих взяла второе подряд золото в летнем сезоне
Киев • УНН
Ярослава Магучих победила на турнире золотой серии континентального тура в Нидерландах, прыгнув на 1,94 м. Это её вторая победа подряд в летнем сезоне после этапа Бриллиантовой лиги.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на турнире золотой серии мирового континентального тура в Хенгело (Нидерланды), сообщили в понедельник в Минмолодежспорта, пишет УНН.
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Золото в прыжках в высоту наша легкоатлетка завоевала с результатом 1,94 м. Эта высота покорилась ей со второй попытки.
Украинская олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка выиграла уже вторые подряд соревнования в летнем сезоне после этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.
Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона31.05.26, 22:42 • 5104 просмотра
Следующим стартом Ярославы будет "золотой" этап континентального тура, который состоится 24 июня в Загребе.