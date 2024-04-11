Украина нуждается в приглашении в НАТО, это реально уже в этом году - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в приглашении в НАТО, и считает, что это реально уже в этом году. Об этом он заявил после саммита Триморья, передает УНН.

НАТО не должно бояться собственного существования, собственных правил. Регион Балтийского моря наконец получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В такой же безопасности нуждается и регион Черного моря. Как демократическая нация, защищающая наши общие ценности Альянса, Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина благодарна каждому государству за двусторонние соглашения по безопасности, которые поддерживают нас к вступлению в НАТО.

Сегодня мы подписали уже девятое такое соглашение - с Латвией. И я приглашаю всех лидеров Триморья заключать такие соглашения с Украиной. Мы должны работать над стратегическими задачами. путин хочет уничтожить Украину и свободу всех наций нашего региона, и он не видит никаких альтернатив. Так же мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году - заявил Зеленский.

По его словам, без украинской силы не будет полноценной сила всей Европы.

А вместе, постепенно интегрируясь, мы действительно сможем обезопасить друг друга от российского реваншизма. Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это - возможно. Но это возможно только в единстве - нашем с вами и всех партнеров - и при условии, что реальность будет соответствовать нашим с вами заявлениям и договоренностям - сказал Зеленский.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне этим летом будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявляла, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия. Союзники призывают Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.

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