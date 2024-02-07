Украина и Швеция ведут переговоры по закупке для ВСУ БМП CV90

Украина и Швеция ведут активные переговоры о сроках и условиях приобретения партии БМП CV-90 шведского производства для Силы обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что представители Минобороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности провели деловую встречу со своими коллегами из Агентства оборонных материалов Швеции.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков поблагодарил шведскую сторону "за мощную поддержку Украины во время войны и плодотворное сотрудничество между двумя странами".

Такое соглашение даст возможность не только осуществить разовую поставку вооружений, но и организовать широкое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в частности в дальнейшем локализовать часть производства в Украине - уверен Клименков.

Во время совещания представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.

Дополнение

Переговоры под председательством заместителя Министра обороны Украины Дмитрия Клименкова состоялись в рамках реализации Заявления о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве в использовании платформы CV-90.

В ведомстве напомнили, что коалиция CV-90 была сформирована по инициативе Швеции, в нее также вошли Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Украина присоединилась к коалиции в сентябре 2023 года

Украины и Швеция усилят сотрудничество по производству БМП CV90

В январе 2024 года Агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение своего правительства на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку Украине БМП CV-90.

Напомним

Дания выделила 1,8 миллиарда датских крон (около 264 млн долл.) для помощи в финансировании шведской инициативы по предоставлению Украине боевых машин пехоты CV90.