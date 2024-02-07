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Україна та Швеція ведуть перемовини щодо закупівлі для ЗСУ БМП CV90

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо закупівлі для ЗСУ БМП CV90

Київ • УНН

 • 74736 перегляди

Представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

Україна та Швеція ведуть активні перемовини щодо строків та умов придбання партії БМП CV-90 шведського виробництва для Сили оборони. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що представники Міноборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості провели ділову зустріч зі своїми колегами з Агенції оборонних матеріалів Швеції. 

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков подякував шведській стороні "за потужну підтримку України під час війни та плідну співпрацю між двома країнами".

Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні

- впевнений Кліменков.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

Доповнення

Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між президентом України та прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90.

У відомстві нагадали, що коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року

України та Швеція посилять співробітництво щодо виробництва БМП CV9019.08.23, 15:43 • 632809 переглядiв

У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.

Нагадаємо

Данія виділила 1,8 мільярда данських крон (близько 264 млн дол.) для допомоги у фінансуванні шведської ініціативи щодо надання Україні бойових машин піхоти CV90.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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