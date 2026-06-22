Удар врага по Запорожью - пострадали пожилые женщина и мужчина

Враг в ночь на понедельник, 22 июня, нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья, произошел пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара пострадали 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Женщина получила осколочные ранения конечностей. У мужчины медики диагностировали острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь - рассказал Федоров.

Напомним

В субботу, 20 июня, российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Ранены 12 человек.

Первые минуты после удара КАБами по Запорожью попали на бодикамеры патрульных