Удар врага по Запорожью - пострадали пожилые женщина и мужчина
Киев • УНН
Ночью 22 июня враг атаковал частное домовладение в Запорожье, возник пожар. Пострадали 67-летняя женщина с осколочными ранениями и 71-летний мужчина с острой реакцией на стресс.
Враг в ночь на понедельник, 22 июня, нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья, произошел пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара пострадали 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.
Женщина получила осколочные ранения конечностей. У мужчины медики диагностировали острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь
Напомним
В субботу, 20 июня, российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Ранены 12 человек.
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