В ЕС заявили, что по оценкам на войне погибли 100 тысяч украинских военных. Данилов ранее опровергал такие цифры

Цитата

"Вторжение россии в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день убито более 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных", – заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен не уточнила источник таких данных. В комментариях под ее видео в Twitter пользователи размышляют, могла ли президент Еврокомиссии иметь в виду общие потери, в которые входят и погибшие, и раненые.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Напомним

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на одной из украинских радиоcтанций не подтвердил слова главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о 100 тысячах убитых и раненых украинских военных на войне с россией.