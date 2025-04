У ЄС заявили, що за оцінками на війні загинуло 100 тисяч українських військових. Данілов раніше спростовував такі цифри

Цитата

"Вторгнення росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам'ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день вбито понад 20 000 мирних жителів та 100 000 українських військових", – заявила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн не уточнила джерело таких даних. У коментарях під її відео у Twitter користувачі розмірковують, чи могла президентка Єврокомісії мати на увазі загальні втрати, в які входять і загиблі, і поранені.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Нагадаємо

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на одній із українських радіостанцій не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про 100 тисяч убитих та поранених українських військових на війні з росією.