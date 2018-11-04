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В ЕС призвали наказать виновных в смерти активистки Гандзюк

В ЕС призвали наказать виновных в смерти активистки Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 10698 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Виновные в смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в Twitter, передает УНН.

"Очень расстроен новостями о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности", - отметил еврокомиссар.

При этом он выразил соболезнования семье и друзьям погибшей.

"Мои мысли с ее семьей и друзьями", - отметил он.

Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk . Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine

- Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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