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У ЄС закликали покарати винних у смерті активістки Гандзюк

У ЄС закликали покарати винних у смерті активістки Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Винні у смерті громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Хан у Twitter, передає УНН.

"Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятний. Винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначив єврокомісар.

При цьому він висловив співчуття родині і друзям загиблої.

"Мої думки з її родиною та друзями", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

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