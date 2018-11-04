У ЄС закликали покарати винних у смерті активістки Гандзюк

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Винні у смерті громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Хан у Twitter, передає УНН.