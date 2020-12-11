В Великобритании умерла актриса Барбара Виндзор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Британская актриса Барбара Виндзор умерла в четверг вечером в Лондоне в возрасте 83 лет. Об этом со ссылкой на ее мужа Скотта Митчелла сообщил BBC, передает УНН.
По словам мужчины, причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой и страдала с 2014 года.
За свою 60-летнюю карьеру Виндзор исполнила роли в более чем в 50 картинах, среди которых принесшая ей популярность в Великобритании серия фильмов “Так держать” (Carry On, 1964-1977) и сериал “Жители Ист-Энда” (EastEnders , 1994-2010, 2013-2016).
Она также сыграла в дилогии Тима Бертона по мотивам произведений Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес” (Alice in Wonderland, 2010) и “Алиса в Зазеркалье” (Alice Through the Looking Glass, 2016). В 2010 году актриса была удостоена ордена Британской империи.
Напомним, в первой половине сентября стало известно, что в возрасте 82 лет скончалась актриса Дайана Ригг, сыгравшей Елену Тирелл в “Игре престолов”.