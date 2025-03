В Великобритании умерла актриса Барбара Виндзор

По словам мужчины, причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой и страдала с 2014 года.

За свою 60-летнюю карьеру Виндзор исполнила роли в более чем в 50 картинах, среди которых принесшая ей популярность в Великобритании серия фильмов “Так держать” (Carry On, 1964-1977) и сериал “Жители Ист-Энда” (EastEnders , 1994-2010, 2013-2016).

Она также сыграла в дилогии Тима Бертона по мотивам произведений Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес” (Alice in Wonderland, 2010) и “Алиса в Зазеркалье” (Alice Through the Looking Glass, 2016). В 2010 году актриса была удостоена ордена Британской империи.

Напомним, в первой половине сентября стало известно, что в возрасте 82 лет скончалась актриса Дайана Ригг, сыгравшей Елену Тирелл в “Игре престолов”.