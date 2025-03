У Великій Британії померла актриса Барбара Віндзор

За словами чоловіка, причиною смерті актриси стала хвороба Альцгеймера, якою та страждала з 2014 року.

За свою 60-річну кар’єру Віндзор виконала ролі у понад ніж в 50 картинах, серед яких є серія фільмів “Так тримати” (Carry On, 1964-1977) і серіал “Жителі Іст-Енду” (EastEnders, 1994-2010 , 2013-2016), які принесли популярність актрисі у Великій Британії.

Вона також зіграла в дилогії Тіма Бертона за мотивами творів Льюїса Керролла “Аліса в країні чудес” (Alice in Wonderland, 2010) і “Аліса в Задзеркаллі” (Alice Through the Looking Glass, 2016). У 2010 році актриса була удостоєна ордена Британської імперії.

Нагадаємо, в першій половині вересня стало відомо, що у віці 82 років померла актриса Даяна Рігг, яка зіграла Олену Тірелл у “Грі Престолів”.