В центре Оттавы неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

Детали

Как отмечается, неизвестный открыл стрельбу после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, расположенного недалеко от комплекса зданий национального парламента.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позже еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие.

Напомним

14 августа, в столице Израиля Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по автобусу с людьми. Инцидент произошел на парковке у Стены Плача и гробницы царя Давида.

По меньшей мере восемь человек были ранены — двое тяжело и пятеро — легко и средней тяжести.

Одной из раненых была беременная женщина лет 30, получившая ранение в живот и находящаяся в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция в медицинском центре Шаарей Зедек. Сообщается, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Позже полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK

— Josh Pringle (@PringleJosh) August 26, 2022