В центре Оттавы неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате стрельбы в центре Оттавы в пятницу пострадало по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV.
Детали
Как отмечается, неизвестный открыл стрельбу после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, расположенного недалеко от комплекса зданий национального парламента.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позже еще два человека обратились за помощью в больницу.
Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие.
Напомним
14 августа, в столице Израиля Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по автобусу с людьми. Инцидент произошел на парковке у Стены Плача и гробницы царя Давида.
По меньшей мере восемь человек были ранены — двое тяжело и пятеро — легко и средней тяжести.
Одной из раненых была беременная женщина лет 30, получившая ранение в живот и находящаяся в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция в медицинском центре Шаарей Зедек. Сообщается, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Позже полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу.
BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.
At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK